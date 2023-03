Briga generalizada entre torcidas de Flamengo e Vasco deixa ao menos 8 feridos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ao menos oito pessoas ficaram feridas após brigas generalizadas entre as torcidas organizadas de Flamengo e Vasco da Gama nos entornos do estádio do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde deste domingo (5).

O Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, informou que oito torcedores relacionados aos confrontos deram entrada na unidade, dois em estado grave. Os outros seis estão sendo avaliados, mas seus casos não são gaves.

Dois desses homens foram levados pelo Corpo de Bombeiros, que disse ter sido acionado às 16h45 para atender a vítimas de agressão na rua Almirante Baltazar, em São Cristóvão, a cerca de 1 km do estádio.

O jogo começou às 18h10 e terminou com a vitória do Vasco por 1 a 0, na décima rodada do Campeonato Carioca.

A Polícia Militar, responsável pela segurança da partida, afirmou que também houve uma intensa briga na avenida Pedro 2º, a aproximadamente 3 km do estádio, onde indivíduos estariam tentando agredir a equipe policial e depredando a viatura.

Agentes da UPP Mangueira (Unidade de Polícia Pacificadora) solicitaram auxílio de outras equipes do batalhão da região. A corporação diz ter encontrado dois feridos: um ali e outro na rua Almirante Baltazar, que foi levado para o hospital privado Quinta D'Or.

Os agressores fugiram com a chegada dos policiais, mas um deles foi preso e encaminhado à 17ª delegacia (São Cristóvão), de acordo com informações preliminares.

Como nenhum dos feridos foi identificado até a publicação desta reportagem, não é possível saber se essas são as mesmas pessoas informadas pelos bombeiros e pelo hospital Souza Aguiar.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem nu e desacordado na calçada, enquanto a polícia se aproxima. A imagem é filmada por um torcedor, que diz ser da "Jovem" e se vangloria das agressões com palavrões (os dois times têm torcidas com esse nome). A PM não confirmou se o vídeo é deste domingo.

Outras gravações e fotos mostram correria nos arredores da Quinta da Boa Vista, torcedores carregando pedaços de pau e tentativas da PM de dispersar a briga com bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha.

O MetrôRio informou que a estação São Cristóvão precisou ser fechada por cerca de dez minutos por causa do confronto nos arredores.