ExpoAmazônia Bio&TIC terá campeonato de Free Fire e League of Legends

Manaus/AM - Mais de 60 equipes masculinas e femininas disputarão o Game Challenge, campeonato de e-sports nas modalidades Free Fire mobile, Valorant e League of Legends (LoL). A competição acontecerá durante a ExpoAmazônia Bio&TIC, que começa na próxima terça-feira, dia 28 de novembro, e segue até quinta-feira, dia 30, com entrada gratuita e reunindo mais de 16 mil visitantes, no Studio 5 Centro de Convenções.

No total, serão 48 equipes masculinas e 24 femininas na disputa que acontecerá durante os três dias, das 14h às 20h. No primeiro dia, 28 de novembro, as partidas serão de Free Fire mobile; no dia 29, entram as equipes de Valorant; e no dia 30, o evento encerra com as partidas de League of Legends (LoL).

Andryw Antony, presidente da Federação Amazonense de E-sports (Faesp), enfatiza o objetivo do campeonato. "O evento [Game Challenge] visa fomentar a prática esportiva dos jogos eletrônicos na região norte. As partidas acontecerão na Arena de Games da ExpoAmazônia, com led e sonorização de primeira, para conforto dos players e dos espectadores", frisa.

O Game Challenge é realizado pela ExpoAmazônia Bio&TIC e a FAESP. Além do campeonato, na feira também acontecerá a apresentação dos projetos selecionados durante o School Challenge, no estande da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), onde os estudantes também terão a oportunidade de interagir com potenciais parceiros, mentores e investidores.

O School Challenge é uma maratona de ideação de soluções inovadoras realizada no modelo ideathon, com a participação de aproximadamente 30 estudantes de vários cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Amazonas (Senac-AM). Divididos em equipes, os estudantes formularam soluções para as temáticas: ESG (Environmental, Social and Governance) para Comércio e Serviço; Inovação na Comunicação para Gastronomia; e Tecnologia para Turismo e Hotelaria. A maratona foi realizada na última semana, na sede do Senac-AM, localizada na Av. Djalma Batista, 2.453, bairro Chapada - Zona Centro-Sul da cidade.

"O propósito dessas ações é realizar a descoberta de talentos e trabalhar o desenvolvimento de 'Power Skills' com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de profissionais, cultura de inovação, gerando oportunidades, projetos e soluções inovadoras para o mercado", destaca Léo David, organizador do evento e fundador da BoostBrain, startup parceira da programação. O School Challenge é uma realização da Associação do Polo Digital de Manaus (APDM) e da ExpoAmazônia Bio&TIC, em parceria com a startup BoostBrain.

ExpoAmazônia Bio&TIC 2023

Considerado o maior evento de tecnologia, bioeconomia e inovação, a ExpoAmazônia Bio&TIC 2023 promoverá palestras relevantes e divididas em seis “trilhas de conhecimento”: bioeconomia, biotecnologia e mercados; empreendedorismo e gestão de negócios; valorização dos saberes tradicionais; produções acadêmicas em BIO&TIC; tecnologia da informação e comunicação e mercado; e economia criativa e cultura.

As inscrições são gratuitas e realizadas no site, expoamazonia.com, e nos aplicativos oficiais do evento para Andoid e iOS: bit.ly/47rdMly e apple.co/3FSgzZ2.



Sobre a ExpoAmazônia Bio&TIC

A ExpoAmazônia Bio&TIC 2023 é uma realização da Associação do Polo Digital de Manaus (APDM), Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam), Governo do Amazonas – por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti-AM) -, Prefeitura de Manaus – por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA).

Além de discutir, integrar, consolidar e alavancar os polos de Bioeconomia e de Tecnologia da Informação e Comunicação da região como dois vetores econômicos viáveis e sustentáveis para a manutenção da floresta amazônica e para o desenvolvimento socioeconômico dos povos da Amazônia, a feira visa fortalecer os ecossistemas de Bio&TIC e integrá-los constantemente com os atores dos ecossistemas nacionais e internacionais de inovação.