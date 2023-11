Ex-Princesa do Solimões, meia Emerson Bombado reforça o Manaus FC para 2024

Manaus/AM - O Manaus FC confirmou a contratação do meia Emerson Bombado, que jogou pelo Princesa do Solimões na temporada de 2023. O atleta passou pelo clube esmeraldino nas categorias de base e foi campeão do Campeonato Amazonense Juvenil de 2016. No retorno, Emerson vai disputar o Estadual, a Copa Verde e o Campeonato Brasileiro da próxima temporada.

O jogador de 25 anos é o terceiro anúncio do clube para 2024. Em 2023, o meia esteve no Princesa do Solimões, onde trabalhou com o atual treinador do Gavião Real, Aderbal Lana.

Com a equipe de Manacapuru, Emerson Jr. chegou às semifinais do Estadual e, na Série D, chegou à segunda fase da competição, em duelo contra o Ferroviário-CE, que seria o campeão da competição na sequência.

Emerson Jr. passou pelas categorias de base de Sul América, Fast Clube e Manaus e, ao longo da carreira, jogou por clubes como Paulista-SP, São Raimundo e Rio Negro. Nascido na capital amazonense, o meia falou sobre o sentimento de retornar ao time onde foi campeão nas categorias de base e sobre o nível do Estadual em 2024.

"Nasci em Manaus, então tem um sabor especial sim usar a camisa do clube onde já fui campeão na base. Agora, vou estar no elenco profissional. O Amazonense, a cada ano que passa, está ficando muito disputado, muito difícil. Todas as equipes formam times para ser campeão e isso torna o campeonato muito competitivo. Tenho certeza que em 2024 será mais um campeonato bastante disputado", disse Emerson Bombado.

Com a chegada de Emerson, o atual elenco do Manaus FC agora é composto por 12 atletas para a temporada de 2024 até o momento. A equipe será conduzida pelo treinador Aderbal Lana, que tem participado da montagem do grupo de trabalho junto com a diretoria.

Elenco do Manaus FC

Goleiros: Vinícius Fávero, Holliwer e Waldson;

Laterais: Dieyson e André Victor;

Zagueiros: Léo Gaúcho;

Meio-campistas: Felipe Tiririca, Emerson Bombado, Gharib, Thiaguinho e Adenílson;

Atacantes: Levy.

Com informações da assessoria