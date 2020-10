Ex-dirigente do Flamengo está internado em estado grave com Covid-19

O ex-gerente de futebol do Flamengo e atual dirigente do Coritiba, Paulo Pelaipe está internado desde o dia 15 deste mês em decorrência de Covid-19, em um hospital de Curitiba.

Pelaipe está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e teve uma piora no quadro de saúde. A informação foi confirmada pelo Vice-Presidente de Futebol do clube carioca, Marcos Braz, em entrevista ao canal 'ESPN', que confirmou que o estado de saúde do amigo é muito grave e que está na torcida por ele.

Marcos Braz também publicou um recado ao ex-companheiro de clube por meio das redes sociais.