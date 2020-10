Cuiabá surpreende, vence o Botafogo fora e sai em vantagem na Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo com 11 desfalques, o Cuiabá (MT) surpreendeu o Botafogo nesta terça-feira (27) e venceu por 1 a 0, com gol de Matheus Barbosa, em pleno estádio Nilton Santos, o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Alheio a uma atuação ruim do time alvinegro, o terceiro colocado da Série B fez seu papel e lembrou que o mata-mata nacional ainda é palco de muitas surpresas. O único gol da partida saiu no segundo tempo, após Honda errar a saída de bola e deixar Matheus Barbosa em condições de marcar.

O jogo da volta será na próxima terça (3), a partir das 19h, na Arena Pantanal, em que o Cuiabá terá a vantagem do empate, além de vários jogadores de volta. Vale lembrar que não há vantagem pelo gol fora de casa na atual edição do torneio.

BOTAFOGO

Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luís; Caio Alexandre, Cícero (Lecaros), Keisuke Honda; Bruno Nazário (Kelvin), Pedro Raul, Rhuan (Matheus Babi). T.: Bruno Lazaroni

CUIABÁ

João Carlos; Lucas Ramon, Ednei, Anderson Conceição, Lucas Hernández; Nenê Bonilha (Gabriel Pierini), Matheus Barbosa; Hayner (Jean Patrick), Élvis (Diego Jardel), Maxwell (Ferrugem); Willians Santana (Yago César). T.: Marcelo Chamusca

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartões amarelos: Marcelo Benevenuto (BOT); Lucas Ramon, Maxwell e Ferrugem (CUI)

Gols: Matheus Barbosa (CUI), aos 10min do 2ºT