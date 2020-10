Aos 59 anos, Maradona está isolado por suspeita de Covid-19

O craque argentino Diego Armando Maradona está isolado devido ao contato próximo com uma pessoa provavelmente infectada com COVID-19. Ele, que completa 60 anos esta semana, causa preocupação ser considerado do grupo de risco.

De acordo com o site IG, o ex-jogador está cumprindo o isolamento social em casa após ter contato com um dos seus funcionário que teve perda do olfato, tosse e febre, sintomas comuns do coronavírus. Ele deve fazer para detectar a doença.

Maradona não apresenta sintomas, mas permanece isolado como medidas de precauções para evitar a proliferação do vírus. Ele já havia ficado isolado após contato com o jogador Nicolás Contín, que deu positivo para o Covid.