Evandro e Álvaro Filho formam dupla após romperem parcerias olímpicas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em um movimento que já era especulado, Evandro e Álvaro Filho anunciaram nesta quarta-feira (1º) que passam a ser uma dupla. Os dois estiveram nos Jogos Olímpicos de Tóquio e saíram do Japão sem medalhas, na pior atuação do vôlei de praia brasileiro na história olímpica, mas jogaram o torneio com outros parceiros.

Primeiro foi a dupla entre Bruno Schmidt e Evandro que chegou ao fim. Os dois já não vinham se entendendo, a ponto de Bruno defender que as Olimpíadas fosse adiadas por causa da covid, depois de temer pela vida ao ser internado em uma UTI com a doença, e o colega desrespeitar os protocolos sanitários e ir para uma balada clandestina.

Depois, Alison e Álvaro Filho também anunciaram que estavam abrindo a dupla, apesar de terem se dado bem fora das quadras. Não demorou para que o próximo passo fosse dado: a união de Evandro, um bloqueador, e Álvaro Filho, defensor. "O Alvinho é um cara muito talentoso e estar ao lado dele nessa nova trajetória vai ser maravilhoso. Tenho certeza que não só o nosso jogo vai encaixar, como a nossa experiência vai ajudar muito", comentou Evandro.

Alvinho, que é paraibano e treinava em Vitória com Alison, que é capixaba, agora vai se mudar para o Rio de Janeiro, onde a dupla vai treinar sob o comando de Ed Costa, que já era treinador de Evandro. Álvaro Filho foi convidado para se juntar a esse time. "Agradeço ao Evandro pelo convite, estou muito motivado, animado com o que podemos fazer como dupla. Temos um objetivo principal, claro, que é chegar às Olimpíadas de Paris 2024, mas isso é algo que se constrói ao longo dos anos, com muito trabalho e resultados. Vamos trabalhar forte para dar um passo de cada vez nessa caminhada", afirmou.

Por enquanto, Alison e Bruno Schmidt estão sem parceiros. Os dois foram campeões olímpicos na Rio-2016, mas a dupla terminou com um clima péssimo entre os dois. Assim, uma nova união parece improvável.