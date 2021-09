Marivana Oliveira é prata no arremesso de peso da classe F35 nas Paralimpíadas

A brasileira conseguiu 9,15m em sua primeira tentativa, fez sua melhor marca da temporada e garantiu a segunda colocação. O ouro ficou com a ucraniana Mariia Pomazan (12,24m) e o bronze com a cazaque Anna Luxova (8,60m).

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marivana Oliveira conquistou a medalha de prata no arremesso de peso da classe F35 (para atletas andantes com paralisia cerebral) nas Paralimpíadas de Tóquio.

