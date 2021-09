Daniel Dias se despede da natação com sensação de 'dever cumprido'

"É difícil de falar. É uma vida dedicada a isso, e quando eu começo a refletir, enfim, ter todas essas conquistas e representar essa bandeira é uma honra, é uma alegria. É uma emoção. Nada de tristeza. Vou ficar com muita saudade, mas eu saio daqui com dever cumprido, de uma vida dedicada (a isso), mas que valeu a pena. Para cima de tudo mostrar o valor do ser humano, do que a pessoa é capaz, e que uma deficiência não define quem somos", disse Daniel no "Conexão Tóquio".

