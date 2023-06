Estádio da final da Champions foi palco de milagre e 'sofreu' com Covid-19

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O palco da grande decisão da Liga dos Campeões deste ano será o Atatürk Olympic Stadium, em Istambul, na Turquia. Mas essa não é a primeira vez que o estádio vai receber a final da Champions.

Em 2005, o estádio sediou a final da Liga dos Campeões de 2005 entre Liverpool e Milan. Essa decisão ficou marcada pelo 'milagre' dos ingleses sobre os italianos.

O confronto foi espetacular. O Milan abriu 3 a 0 em 44 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Liverpool, em um intervalo de seis minutos, deixou tudo igual. Nos pênaltis, vitória inglesa por 3 a 2 e título da Champions para os Reds.

Por coincidência, a final deste ano também será entre um clube inglês e um italiano.

COVID-19

O Ataturk Olimpiyat Stadium sediaria a final entre Manchester City e Chelsea, em 2021. No entanto, por conta da pandemia da covid-19, o palco da decisão foi modificado para o estádio do Dragão, na cidade de Porto (POR).

A Turquia estava em isolamento nacional rígido em maio de 2021 -época em que a partida foi realizada.

O principal motivo para a mudança foi a inclusão da Turquia na lista vermelha do Reino Unido. Com isso, as delegações dos dois clubes e os torcedores ingleses seriam obrigados a cumprir uma quarentena de 10 dias. Essa situação atrapalharia o planejamento das seleções para a Eurocopa, que começou no dia 11 de junho daquele ano.

SOBRE O ESTÁDIO

O Ataturk Olimpiyat Stadium é o maior estádio da Turquia. Ele leva o nome de Mustafa Kemal Ataturk, fundador da República da Turquia, assim como o seu primeiro presidente.

O estádio foi inaugurado oficialmente em 31 de julho de 2002, com um amistoso entre Galatasaray e Olympiacos.

A sua capacidade é de 76.092 pessoas. Ele está localizado a mais de 20 quilômetros de distância do centro de Istambul.

CURIOSIDADES

Em 2010, o Ataturk Olimpiyat Stadium recebeu o show da banda irlandesa U2, como parte da U2 360° Tour. O evento foi para 55 mil pessoas.

O estádio foi construído para servir como a peça central dos Jogos Olímpicos de 2008, mas a candidatura turca não conseguiu apoio suficiente. As licitações subsequentes para obter a Eurocopa de 2012 ou 2016, durante os quais o estádio sediaria a final, também falharam.

FINAL QUENTE

Inter e City fizeram campanhas bastante distintas nesta edição de Champions League.

O time italiano foi derrotado duas vezes ainda na fase de grupos e avançou às oitavas na 2ª posição, atrás do Bayern de Munique. No mata-mata, eliminou os portugueses Porto e Benfica sem grande brilho antes de superar, agora sim com certa folga, o rival Milan na semifinal. A Inter não ganha uma Champions desde 2009/10.

Os ingleses, por outro lado, ainda estão invictos na competição depois de derrubarem o RB Leipzig, nas oitavas, além dos poderosos Bayern de Munique e Real Madrid nas fases seguintes. O título da Champions é obsessão para o clube, que ainda não conquistou a "orelhuda" em sua história.

A grande final acontece neste sábado (10), às 16h (de Brasília).