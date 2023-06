Caio Paulista muda comportamento, ouve Dorival e se firma no São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atacante no começo da carreira, Caio Paulista virou lateral-esquerdo no Fluminense, onde foi treinado por Fernando Diniz. Hoje emprestado ao São Paulo, o jogador não só se consolidou na posição, como também assumiu o posto de titular absoluto. Ele marcou duas vezes na vitória por 5 a 0 contra o Tolima, ontem, pela Sul-Americana.

O sucesso, no entanto, também é resultado de uma 'mudança de comportamento' do atleta, segundo garantiu Dorival Júnior em entrevista coletiva após a goleada sobre o Tolima.

"O Caio é um jogador que vem se destacando muito no time, mas principalmente pela mudança de comportamento dele, quando ele passou a dar uma atenção ainda maior ao seu posicionamento defensivo, a recomposição... Ele passou a ter muito mais atenção em tudo e em todos esses pequenos detalhes. Cresceu demais e ainda tem potencial para desenvolver", disse Dorival Júnior.

Contratado ainda com Rogério Ceni no comando, Caio Paulista se firmou de vez como titular do São Paulo com Dorival Júnior.

O lateral fez parte da escalação inicial em 10 dos 13 jogos do treinador até aqui no Tricolor, todos eles como lateral-esquerdo.

Segundo Caio Paulista, esta é uma função a qual ele está cada vez mais adaptado. Após a vitória sobre o Tolima, o jogador também destacou a importância de Dorival em sua evolução.

"Fico muito feliz, tenho trabalhado bastante na lateral e venho me adaptando a cada dia. O professor [Dorival Júnior] me dá bastante liberdade para chegar ao ataque, definir e me cobra bastante também para recompor e ajudar defensivamente. Cada treinador tem sua ideia de jogo, o seu planejamento. Evolui um pouco com cada um e tenho evoluído bastante com o Dorival, que tem me ajudado, me dado alguns toques de jogo. Ele está sendo um cara muito importante", disse o jogador.

SOLUÇÃO PARA A POSIÇÃO

A contratação de um lateral-esquerdo foi um dos primeiros pedidos de Rogério Ceni à diretoria do São Paulo na atual temporada. Sem Reinaldo, que não renovou o seu contrato e foi para o Grêmio, as únicas opções eram Welington e Patrcyk Lanza, que subiu recentemente da base.

Caio Paulista chegou dias depois como uma solução rápida e versátil da diretoria. O camisa 38, no entanto, logo passou de concorrente pela vaga como titular absoluto. Além do desempenho nos treinamentos, o lateral também ganhou a posição devido às lesões sofridas por Welington na eliminação do São Paulo para o Água Santa no Campeonato Paulista.

Ao todo até aqui, Caio Paulista soma 23 jogos realizado com a camisa do São Paulo. O lateral tem três gols marcados e ainda contribuiu com duas assistências.