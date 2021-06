Eriksen recebe alta médica e visita companheiros de seleção da Dinamarca

Nesta quinta (17), saíram na frente do placar, mas sofreram a virada contra a Bélgica, que venceu por 2 a 1. O duelo foi marcado por homenagens das duas seleções e dos torcedores presentes no estádio Parken ao meio-campista.

Até aqui na Euro, a Dinamarca disputou duas partidas e foi derrotada em ambas. Na estreia, após o jogo ser retomado no mesmo dia do incidente com Eriksen, os dinamarqueses perderam para a estreante Finlândia por 1 a 0.

O jogador caiu subitamente no gramado aos 42 minutos do primeiro tempo e foi logo atendido por paramédicos e profissionais da seleção dinamarquesa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.