Vasco tenta amenizar crise e conter pressão sobre Marcelo Cabo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O início ruim na Série B do Campeonato Brasileiro levou o Vasco de um cenário de esperança com sua reformulação para um outro de pressão, e a diretoria busca soluções a curto prazo, analisando as possibilidades junto ao elenco e à comissão técnica.

O dia seguinte à derrota para o Avaí na quarta (16), em São Januário, foi de muitas reuniões, avaliações, ajustes e, principalmente, cobranças. A diretoria fez questão de aumentar o tom e não escondeu que os resultados obtidos pela equipe até aqui estão muito aquém do esperado, e do que julga possível. A apatia que vem sendo demonstrada em campo também incomoda.

Em quatro partidas na competição nacional, foram duas derrotas —para Operário-PR e Avaí, ambas em casa e por 2 a 0—, um empate e apenas uma vitória. Com quatro pontos, o Vasco ocupa a parte inferior da tabela, longe do G-4, que garante o acesso à elite do Brasileiro, grande objetivo da temporada.

Nas conversas, as partes tentaram achar as causas para que o time ainda não tenha obtido um desempenho consistente. Por enquanto, a mudança no comando do time não entrou em pauta e Marcelo Cabo estará à frente do time diante do CRB às 16h30 deste sábado (19), em São Januário. Por outro lado, nada foi descartado a partir daí.

A pressão por mudança é grande, tanto da torcida quanto internamente. Logo após o apito final do duelo com os catarinenses, cruz-maltinos foram às redes sociais pedir a saída do técnico e até mesmo aventar possibilidades no mercado. Internamente, até grupos da situação também já não se mostram favoráveis à permanência.

A cúpula, por sua vez, adota cautela antes de qualquer pronunciamento oficial. Há o entendimento de que o momento é para considerações e ponderações entre diretoria, comissão e elenco, previamente às exposições cobradas por parte dos torcedores.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 16h30 (de Brasília) deste sábado (19)

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Transmissão: Premiere