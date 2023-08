Empréstimo: Amazonas contrata atacante Igor Bolt, do Resende-RJ

Manaus/AM - Após anunciar a chegada do lateral-direito Patric e do volante Ítalo, o Amazonas FC deve comunicar nesta sexta-feira (25) a contratação do atacante Igor Bolt, do Resende, por empréstimo para a disputa do quadrangular final da Série C.

O nome dele já aparece registrado no BID como atleta do time amazonense.

Nesta temporada, Igor disputou 29 partidas com a camisa do Resende. Foram seis gols e uma assistência. Ele entrou em campo pelo Carioca, primeira e segunda divisão, Copa do Brasil e Série D.

Aos 22 anos, o atleta é formado nas categorias de base do Resende, clube do Rio de Janeiro que tem parceria com o Lyon, da França. O atleta, que atua na ponta direita e esquerda, já foi emprestado ao São Bernardo, Volta Redonda e São Bento.