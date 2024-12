Em último jogo pelo Flamengo, nação rubro-negra faz homenagens à Gabigol; veja

Torcida do Flamengo faz mosaico em homenagem a Gabigol no Maracanã. Ídolo se despede do clube neste domingo, contra o Vitória. #flamengo #futebol #ge pic.twitter.com/jOQuvPZ1Vt — ge (@geglobo) December 8, 2024



Neste domingo (8), o Flamengo enfrenta o Vitória no Maracanã, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, em uma partida marcada pela despedida de Gabigol, ídolo da torcida rubro-negra. O atacante, que tem uma longa história no clube, está sendo homenageado de diversas formas pela Nação.

O Flamengo preparou uma série de ações especiais para a despedida do jogador: copos comemorativos com a imagem de Gabigol foram colocados à venda, ingressos exclusivos com design personalizado foram disponibilizados, e três bandeiras, retratando momentos marcantes da sua trajetória, foram espalhadas pelas arquibancadas.

Além das iniciativas do clube, a torcida rubro-negra também se mobilizou para demonstrar todo o seu carinho e gratidão ao ídolo. Camisas personalizadas, faixas e gestos de admiração tomaram conta do Maracanã, criando um clima de emoção e respeito para o adeus de Gabigol.

Gabigol deixa um legado de conquistas que marcarão sua passagem histórica pelo Flamengo. Um dos maiores feitos do atacante foi a final da Copa Libertadores de 2019, quando ele foi o grande herói ao marcar dois gols na decisão contra o River Plate, incluindo o gol da virada nos minutos finais, que garantiu o título após 38 anos de espera. Seu desempenho na final ficou para a história, consolidando-o como um dos maiores ídolos da história do clube.

Além disso, Gabigol também brilhou no Campeonato Brasileiro de 2019, onde terminou como artilheiro da competição, com 25 gols, e ajudou o Flamengo a conquistar o título nacional após uma década de espera. O atacante ainda participou de outras conquistas importantes, como a Recopa Sul-Americana de 2020 e a Supercopa do Brasil de 2020, consolidando sua importância na era vitoriosa do Flamengo.

Com uma trajetória repleta de títulos e momentos inesquecíveis, Gabigol se despede do Flamengo deixando um legado que será lembrado para sempre pelos torcedores rubro-negros.