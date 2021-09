Em posições intermediárias, Atlético-GO e Cuiabá medem forças no final da rodada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Representantes do Centro-Oeste na elite, Atlético-GO e Cuiabá movimentam a parte intermediária da classificação no domingo (26), em duelo no Antônio Accioly, às 20h30, no encerramento da 22ª rodada do Brasileiro.

As equipes aparecem separadas por apenas uma posição, com o Cuiabá à frente, em nono lugar, e o Atlético-GO em 11º. O time mato-grossense também leva a melhor em relação à fase atual: já são cinco rodadas sem perder, enquanto os goianos não vencem há quatro jogos.

Para manter o bom momento, o técnico Jorginho promete escalar um Cuiabá ofensivo a fim de se impor na casa do adversário.

Nesse sentido, ele contará com o retorno dos atacantes Clayson, Elton e Jenison, que cumpriram suspensão no empate com o Fluminense.

Uma possível escalação para domingo tem Walter; João Lucas, Paulão, Anderson Conceição e Uendel; Camilo, Auremir e Rafael Gava; Clayson, Jonathan Cafú e Elton (Jenison).

Pelo lado do Atlético-GO, as novidades ficam por conta do meia João Paulo e do atacante Zé Roberto, que retornam de suspensão.

Com isso, a tendência é que o técnico Eduardo Barroca mande a campo a seguinte formação: Fernando Miguel; Arnaldo, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Matheus Barbosa, Gabriel Baralhas e João Paulo; André Luís, Zé Roberto e Natanael.

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

VAR: Igor Benevenuto (MG)