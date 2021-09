Flamengo deve ter escalação alternativa contra o América-MG

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De olho na Libertadores, o Flamengo deve escalar um time alternativo neste domingo (26), contra o América-MG, no Independência, a partir das 11h, pela 22ª rodada do Brasileiro.

Para o duelo na capital mineira, a tendência é que o técnico Renato Gaúcho preserve atletas do time principal -Isla, David Luiz, Andreas Pereira e Éverton Ribeiro estão entre os que podem ser poupados.

Na zaga, Rodrigo Caio, suspenso, é ausência confirmada.

Além disso, o time rubro-negro deve seguir desfalcado de Filipe Luís e Arrascaeta. Ambos seguem em trabalho de recuperação e só devem retornar no jogo de volta contra o Barcelona, na quarta-feira (29), em Guayaquil, no Equador.

Assim, uma possível formação do time carioca tem Diego Alves; Matheuzinho (Isla), Léo Pereira, Gustavo Henrique (David Luiz) e Renê; Willian Arão, Diego (Andreas Pereira), Michael (Éverton Ribeiro) e Vitinho; Bruno Henrique e Gabriel.

Terceiro colocado, com 34 pontos, o Flamengo tenta se recuperar da derrota em casa diante do Grêmio, no domingo (19).

AMÉRICA-MG

No time da casa, o técnico Vagner Mancini deve manter a base da equipe utilizada contra o São Paulo na quarta-feira (22). Uma possível formação tem Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Bauermann, Lucas Kal e Marlon; Juninho, Ademir e Zárate; Felipe Azevedo e Ribamar.

Vindo de resultados importantes, incluindo empates fora de casa contra Corinthians e São Paulo, o América-MG não perde há quatro jogos, mas ainda busca se distanciar da zona de rebaixamento.

No momento, o time é o 16º colocado, com 23 pontos -mesmo número do Juventude, que abre a zona da degola.

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 11h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)