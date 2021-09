Com aproveitamento de G-4, Grêmio de Felipão tenta, enfim, deixar o Z-4

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRES) - O Grêmio de Luiz Felipe Scolari, mesmo ainda figurando na zona do rebaixamento depois da vitória por 1 a 0 diante do Flamengo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último fim de semana, possui proporcionalmente aproveitamento digno de time de G-4.

Felipão assumiu o Grêmio com apenas dois pontos conquistados, em 9 de julho, no lugar de Tiago Nunes. A pressão dos dirigentes gremistas, no entanto, era para conseguir pontuar e sair o quanto antes da zona de rebaixamento, algo que está oscilando desde então.

Apesar disso, mesmo com alguns tropeços, o treinador vem cumprindo à risca o que a direção esperava e já conquistou 56% dos 30 pontos disputados pelo time sob o seu comando, em dez rodadas, já que ainda não disputou a partida contra o Atlético-MG pela 19ª, representando 17 pontos conquistados.

Se comparado aos times membros do G-4, o Grêmio de Felipão está abaixo do líder Atlético-MG, que tem 75% de aproveitamento, tendo conquistado 45 pontos dos 60 disputados até o momento, do vice-líder, o Palmeiras, que tem 63% de aproveitamento, com 38 pontos somados, e do Flamengo, que tem 63% dos pontos disputados em 18 partidas. Nenhum dos três entrou em campo pela 19ª rodada.

O aproveitamento do Grêmio de Scolari é melhor que o do Fortaleza, que soma 52% de aproveitamento, tendo conquistado 33 pontos de 63, já que dos quatro integrantes da principal zona da tabela, foi o único que entrou em campo pela 19ª rodada.

"A gente começa a dar alguns passos e fica feliz por isso, porque nós conseguimos com isso equilibrar algo que estava muito difícil no início. Essa vitória veio no momento certo e em um momento bom, pois nos deixa com uma possibilidade de uma sequência melhor. No corpo geral, está bom pelo que nós tínhamos", avaliou Felipão em entrevista à imprensa após a partida contra o Flamengo.

Com a vitória, os gaúchos chegaram à 17ª posição, com 22 pontos, e seguem vivos na briga contra o rebaixamento. A próxima partida que pode representar, enfim, o escape do Z-4 será contra o Athletico-PR, neste domingo (26), na Arena da Baixada, às 18h15.

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: 18h15 (de Brasília) deste domingo (26)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)