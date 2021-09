Enderson prega tranquilidade após Botafogo ter boa fase na Série B freada

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota para o CSA na quinta-feira (23) freou um Botafogo que vinha em franca arrancada na Série B do Campeonato Brasileiro e mostrou um time que, apesar dos recentes resultados positivos, ainda precisa de ajustes. Ainda assim, o técnico Enderson Moreira evita fazer com que o revés mude o momento que o clube alvinegro atravessa e pede tranquilidade.

O Botafogo entrou em campo tendo na bagagem uma série de sete jogos sem perder —com seis vitórias e um empate. Mais que isso, estava com 100% de aproveitamento no segundo turno. Contra o CSA, porém, o time teve uma atuação aquém, fato admitido pelo próprio treinador.

O que Enderson apontou, inclusive, é que a equipe já vinha tendo alguns obstáculos, mas que, na visão dele, os bons resultados mascararam. Agora, contra o Sampaio Corrêa, às 18h15 deste domingo (26), há a expectativa pelo retorno de Marco Antonio, peça que se tornou importante no esquema e que foi desfalque no Rei Pelé por ter sentido um desconforto muscular.

"Muita gente já colocava a nossa equipe como classificada, mas está aberto. Temos muitos jogos pela frente, 39 pontos para serem disputados. A competição pode trazer surpresas. Conseguimos resultados importantes, mas precisamos continuar firmes", disse Enderson.

O comandante citou ainda que há um trabalho com o grupo para que a empolgação externa e as críticas não entrem no vestiário. Nos últimos dias, a torcida alvinegra se mostrou animada com a boa fase —e a frase "o Botafogo tá embalado, hein!" chegou a ganhar as redes sociais.

"O entusiasmo que vem de fora não pode nos contaminar, fazendo acreditar naquilo que as pessoas, às vezes, falam. O primeiro tempo [contra o CSA], realmente, foi aquém, mas estávamos melhores no segundo tempo, criando situações. Aconteceu o gol deles, tivemos algumas oportunidades, e isso faz parte. O que falamos no vestiário é não sofrer demais nas derrotas, assim como não nos empolgamos demais com as vitórias. A nossa cabeça já está no próximo jogo."

Mesmo com a derrota, o Botafogo se mantém na terceira colocação, com 44 pontos, e agora se prepara para reencontrar a torcida no Nilton Santos. Este será o primeiro jogo do time com público desde o início da pandemia de coronavírus —serão disponibilizados um total de 4.999 ingressos.

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 18h15 (de Brasília) deste domingo (26)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Transmissão: Premiere