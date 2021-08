Em jogo agitado, Flu cede empate ao Atlético-MG no fim e segue sem vencer

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Em jogo movimentado em São Januário, o Fluminense bem que tentou, mas segue sem vencer no Brasileirão. O Tricolor saiu na frente com Fred, que acertou cobrança de pênalti para se tornar o segundo maior artilheiro da história da competição. No fim, entretanto, cedeu o empate para o Atlético-MG, que igualou o placar com Eduardo Sasha.

Aplicado na marcação, o Flu fez de tudo para defender sua área e por muito pouco não matou o jogo no segundo tempo. A diferença entre os elencos, entretanto, ficou clara na parte final, quando o Galo mudou a partida com seu ótimo banco de reservas.

Com o empate, as equipes seguem no mesmo lugar da tabela. O Flu continua na 16ª posição, agora com 18 pontos, e o Atlético-MG, com 38, abriu mais um ponto em relação ao vice-líder Palmeiras.