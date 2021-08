Bragantino bate o América-MG fora de casa e volta ao G4 do Brasileirão

Gols: Ytalo, aos 41 minutos do 1º tempo; e Gabriel Novaes, aos 42 minutos do 2º tempo

Os dois times voltam a campo no próximo domingo (29). A equipe mineira pega o Ceará às 11h (horário de Brasília), mais uma vez em casa. Já o time de Maurício Barbieri recebe o líder Atlético-MG no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP.

Com o resultado em Belo Horizonte, o Massa Bruta chega a 31 pontos e volta a ser o quarto colocado, posição que havia perdido ontem, após o empate do Flamengo diante do Ceará. O Coelho permanece na vice-lanterna, com 15 pontos.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino bateu o América-MG por 2 a 0 na noite de desta segunda-feira (23), no Independência, e retornou ao G4 do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória foram marcados por Ytalo e Gabriel Novaes.

