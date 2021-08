Neymar faz festa de aniversário para Davi Lucca em Paris

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Neymar fez uma festinha íntima com os pais e alguns amigos em Paris para seu filho, Davi Lucca, que completa 10 anos no dia 24 de agosto. Por mais que no Brasil ainda seja dia 23, mas graças ao fuso-horário, na França já é o dia de aniversário de Davi Lucca.

'Parabéns, meu amor', escreveu Neymar nos stories de seu Instagram, junto de fotos dele com Davi Lucca e o do filho comendo um bolo com uma vela da idade dele.

Vale ressaltar que Davi Lucca e sua mãe, Carol Dantas, foram morar em Barcelona recentemente para ficarem mais próximos de Neymar e por desejo dos dois, além de buscarem 'mais segurança' e 'uma vida normal', nas palavras da mãe de Davi Lucca.