Começam hoje os Jogos Paralímpicos de Tóquio

De acordo com a Agência Brasil, o Brasil terá 259 atletas, sendo 163 homens e 96 mulheres, competindo em 20 das 22 modalidades: atletismo, bocha, canoagem, ciclismo, esgrima em cadeira de rodas, futebol de 5, goalball, halterofilismo, hipismo, judô, natação, parabadminton, parataekwondo, remo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, tiro com arco, tiro esportivo e vôlei sentado.

