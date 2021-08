Cirurgia de Ganso é um sucesso, e meia do Fluminense terá alta até quarta

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Após sofrer uma fratura no rádio, osso do antebraço, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, Paulo Henrique Ganso passou por cirurgia nesta segunda (23), no Copa Star, hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro. A operação foi um sucesso, e o meia do Fluminense terá alta até quarta (25).

De acordo com laudo assinado pelo médico Rickson Moraes, um dos ortopedistas que operou o meia ao lado de Eduardo Vasquez e Rodrigo Berlink, o quadro e está "evoluindo conforme programado".

O trio deixou o prognóstico para a volta do jogador, entretanto, ao cargo do clube. O camisa 10 ainda não tem tempo de recuperação estimado pelo departamento médico do Tricolor.

Titular contra o Barcelona no Equador, Ganso fazia bom jogo até tentar uma bicicleta, quase marcar um golaço e fraturar o braço. O jogador saiu de campo chorando de dor. A partida foi apenas a 11ª do meia em 2021. Pelo Fluminense, o jogador tem 102 partidas, nove gols e nove assistências.