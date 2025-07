Dupla brilha, Dortmund bate Monterrey e completa quartas contra Real Madrid

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Borussia Dortmund contou com a estrela de sua dupla de ataque em Atlanta, venceu o Monterrey por 2 a 1 com uma certa dose de sofrimento no 2º tempo e, ao eliminar os mexicanos, garantiu maioria europeia nas quartas de final do Mundial. A próxima fase terá cinco clubes do Velho Continente, dois brasileiros e o Al-Hilal representando a Ásia.

Guirassy mostrou entrosamento com Adeyemi e marcou duas vezes para os alemães, enquanto Berterame diminuiu o placar para a equipe de Sergio Ramos, que chegou a apertar e teve gol anulado, mas não conseguiu levar a decisão à prorrogação.

Os alemães vão encarar o Real Madrid nas quartas de final, que acontece no sábado, a partir das 17h (de Brasília), em Nova Jersey. O vencedor encara o ganhador de PSG x Bayern de Munique, que medem forças no mesmo dia.

VEJA OS JOGOS DAS QUARTAS DE FINAL:

Fluminense x Al-Hilal (sexta, 16h)

Palmeiras x Chelsea (sexta, 22h)

PSG x Bayern de Munique (sábado, 13h)

Borussia Dortmund x Real Madrid (sábado, 17h)

COMO FOI O JOGO

O 1º tempo foi todo de Guirassy. O centroavante do Borussia Dortmund mostrou entrosamento afiado com Adeyemi, seu parceiro de ataque, ao marcar duas vezes com assistências do alemão antes de desperdiçar outras duas boas chances. Pelo lado do Monterrey, Deossa e Corona tentaram causar perigo, mas pararam na trave e em Kobel, respectivamente.

Na etapa final, o Monterrey melhorou, diminuiu com Berterame após "passe de nariz" e pressionou os alemães. Teve reclamação de pênalti, gol anulado e muito trabalho ao goleiro Kobel, mas a defesa europeia, mesmo aos trancos e barrancos, conseguiu se segurar até o apito final.

BORUSSIA DORTMUND

Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Nmecha (Yan Couto), Grob, Svensson e Bellingham (Sabitzer); Adeyemi (Brandt) e Guirassy. T.: Niko Kovac

MONTERREY

Andrada; Aguirre, Medina, Sergio Ramos e Arteaga; Rodríguez, Deossa, Canales e Torres (Ambríz); Corona (De La Rosa) e Berterame (Ocampos). T.: Domènec Torrent

Local: Mercedes‑Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Bellingham (DOR)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Guirassy (DOR), aos 13 min do 1º tempo e aos 23 min do 1º tempo; Berterame (MON), aos 3 min do 2º tempo