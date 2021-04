Duelo contra Ponte Preta inicia maratona de jogos no Santos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos tem, a partir desta sexta-feira (16), uma sequência "anormal" de jogos, segundo a visão do técnico Ariel Holan. O argentino está preocupado com a falta de tempo para treinar a equipe, mas ainda mais com desgaste dos jogadores para enfrentar a Ponte Preta nesta sexta, às 20h, no Moisés Lucarelli, e a Inter de Limeira, domingo (18), na Vila Belmiro.

Depois destes compromissos pelo Campeonato Paulista, o clube alvinegro ainda tem pela frente o Barcelona de Guayaquil, terça-feira (20), pela Copa Libertadores.

A agenda apertada consequentemente fará o treinador santista rodar ainda mais o elenco do Santos, como foi nos últimos dias. Nomes como Sandro Perpetuo, Jonnathan, Kevin Malthus, Lucas Lourenço, Lucas Venuto e Allanzinho devem voltar a ter oportunidades neste fim de semana.

Outros jogadores já conhecidos pelo torcedor santista também podem aparecer entre os titulares, como Jean Mota. O treinador Holan leva muito a sério a experiência desses jogadores e vê o grupo com poucas opções nesse sentido, por isso deve utilizá-los junto aos Meninos da Vila.

Nesta semana, um dia após o empate com o San Lorenzo, o clube alvinegro comemorou 109 anos de existência e revelou as camisas principal e secundária para a temporada 2021.

Apesar da campanha irregular no Campeonato Paulista, o Santos está embalado na Libertadores. Na última terça-feira (13), garantiu a classificação à fase de grupos do torneio ao passar pelo San Lorenzo (ARG). Ainda, segundo o site Footstats, o time é atualmente o que mais acertou finalizações no torneio, com 28 chutes no alvo.

Para a etapa de grupos, o clube alvinegro está na chave C, ao lado de Barcelona de Guayaquil (EQU), Boca Juniors (ARG) e The Strongest (BOL).

Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas

Horário: 20h

Juiz: Flavio Rodrigues de Souza

PONTE PRETA

Ygor Vinhas; Apodi, Luizão, Ruan Renato e Yuri; Dawhan e Barreto; Niltinho, Camilo e Moisés; João Veras. T.: Fábio Moreno

SANTOS

John (João Paulo); Pará, Kaiky, Luan Peres e Jhonnathan (Kevin Malthus); Vinícius Balieiro, Ivonei e Gabriel Pirani (Jean Mota); Marinho (Ângelo), Kaio Jorge (Marcos Leonardo) e Lucas Braga (Ângelo). T.: . Ariel Holan