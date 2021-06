Diego Souza sustenta Grêmio em má fase com participação em um gol por jogo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após o bom desempenho diante do Santos no empate por 2 a 2 na noite de quinta-feira (24), em Porto Alegre, ao fazer um gol e dar uma assistência, Diego Souza chegou a uma marca expressiva: o atacante tem participação em um gol por jogo pelo Grêmio nesta temporada.

Ao todo, para atingir essa média, o experiente jogador de 36 anos balançou as redes 14 vezes e deu 5 assistências em 19 jogos. Os gols de Diego na temporada estão distribuídos em quatro competições: Gaúcho (7), Libertadores (4), Sul-Americana (2) e Brasileiro (1). Na atual edição da Copa do Brasil, ele ainda não marcou.

A finalização de voleio para abrir o placar na Arena e o passe para Matheus Henrique marcar na pequena área sobre o Santos quase levaram o time tricolor à sua primeira vitória neste Brasileiro. No entanto, o time paulista demonstrou capacidade de recuperação e, mesmo duas vezes atrás do placar, conseguiu o empate.

Com o ponto conquistado, o Grêmio continua no último lugar do campeonato. Na noite deste domingo (27), às 20h, a equipe gaúcha tentará mudar isso ao receber o Fortaleza, em confronto válido pela sétima rodada do Brasileiro. O adversário, com 11 pontos, encerrou a rodada anterior na terceira posição.

Enquanto o Grêmio tenta desencantar, ao menos Diego segue acumulando outras boas marcas. No recente empate, o atacante ainda encostou na artilharia dos jogadores de clubes de Série A nesta temporada. Ele soma um gol a menos que Gabigol (Flamengo), Perotti (Chapecoense) e Gilberto (Bahia), todos com 15 cada.

O atacante gremista já havia sido o principal goleador do futebol brasileiro quando marcou 43 vezes na temporada passada. Aos 36 anos, ele tenta chegar a essa marca mais uma vez, na que pode ser sua temporada de despedida do futebol, já que, no final de 2020, ele disse que pretende se aposentar em dezembro de 2021.

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 20h (de Brasília) deste domingo (27)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (SP)

Transmissão: Premiere