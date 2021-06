Baixas fazem Ceni repetir time no Flamengo, que já liga alerta contra desgaste

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - As perdas de Isla, Arrascaeta, Gabigol e Everton Ribeiro para as seleções que disputam a Copa América e o adeus de Gerson criaram um problema não só para Rogério Ceni, mas também para o departamento médico do Flamengo, que vê o time desgastado.

Desde que perdeu os astros que estão na disputa do torneio continental, o Flamengo se vê com poucas alternativas e impõe uma grande carga para alguns dos poucos atletas disponíveis em meio ao calendário cheio —o clube já voltará a ter compromisso às 11h deste domingo (27), contra o Juventude, pelo Brasileiro.

Neste intervalo, que compreendeu cinco partidas até aqui, Diego Alves, Matheuzinho, Willian Arão, Vitinho e Bruno Henrique foram lançados desde o início em todas elas. Filipe Luís, Rodrigo Caio, Michael e Rodrigo Muniz, por sua vez, começaram jogando quatro vezes, o que ajuda a dimensionar a dificuldade para a montagem da equipe. Em dois desses compromissos, os times foram idênticos. Nos outros, as mexidas não passaram de duas peças no máximo.

"Nós não temos muitas alternativas sem Gabriel, Arrascaeta e Éverton Ribeiro para fazer trocas. Os jogadores estão se sacrificando muito, começam praticamente os mesmos jogadores.", admitiu o treinador. Diante do quadro, entram em cena os profissionais da área de saúde do clube, que tornam-se ainda mais importantes frente à necessidade de recuperação rápida e plena dos atletas que estão à disposição de Ceni.

Ocorre que o desafio ainda está longe de acabar. Até que alguns dos principais nomes do elenco voltem, os rubro-negros ainda têm ao menos mais quatro jogos. Com o caixa mais folgado devido à saída de Gerson, a cúpula do futebol corre atrás de reforços que cheguem para fazer a diferença.

"O clube passou por um período sem poder aquisitivo. Passamos alguns nomes, estão estudando e tentando. Infelizmente, neste momento em que temos necessidade, não tivemos a condição de trazer mais opções. Precisamos de um ou dois bons jogadores para fazermos um Flamengo competitivo", disse Ceni.

Apesar dos percalços, o Flamengo vai se virando bem e somando momentos de bom futebol nos últimos jogos. Mesmo desgastado e sem parte de seus principais atletas, o clube rubro-negro conseguiu garantir vaga nas oitavas da Copa do Brasil e somar três vitórias em quatro jogos do Brasileiro.

