Inter anuncia reforços, mas ainda analisa carências do elenco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A chegada de Diego Aguirre ao Internacional tem sido acompanhada de reformulação no elenco. Nos últimos dias, a equipe colorada acertou as contratações do zagueiro Bruno Méndez, do Corinthians, e do lateral esquerdo Paulo Victor, do Botafogo, além de fechar saídas.

Depois de vender Praxedes ao Red Bull Bragantino, o clube colorado também assinou o empréstimo de Peglow ao Porto (POR) por período de um ano. O vínculo prevê cláusula de compra estabelecida entre 5 milhões de euros (R$ 29,7 milhões na cotação atual) e 6 milhões de euros (R$ 35,4 mi).

O Inter ainda manterá percentual sobre eventual nova negociação caso o Porto adquira os direitos do jogador, que viajará para a Europa já na segunda-feira (28).

Outras carências do grupo também estão sendo debatidas com a nova comissão técnica. Ou seja, é possível que o Inter faça mais contratações nas próximas semanas. Mas, neste cenário, novas saídas precisam acontecer, para aliviar a folha salarial colorada.

Para a zaga, o nome de Sidnei foi consultado. Aos 31 anos, o zagueiro revelado no Beira-Rio está no Bétis (ESP) e fora dos planos do técnico Manuel Pellegrini. As tratativas não avançaram ainda, mas o jogador já indicou que topa voltar ao Brasil em caso de oferta.

Sidnei tem vínculo até a metade de 2022 e, em caso de negociação com o Inter, pode até tentar a rescisão contratual para atuar em Porto Alegre. O estafe do jogador e a diretoria colorada negam ter negociação em andamento, embora o próprio Inter tenha assumido ter feito contato com o jogador.

Aguirre e a comissão técnica passaram os últimos dias divididos entre treinamentos e planejamento. Nas reuniões para montar planos, o elenco foi analisado. Existe a possibilidade de o clube buscar jogadores para funções que até agora não renderam investidas.

A dupla de reforços já anunciada depende de regularização no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) para estar à disposição do Inter já no confronto com o América-MG às 20h30 deste domingo (27), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 20h30 (de Brasília) deste domingo (27)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Transmissão: SporTV e Premiere