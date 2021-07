Demissão de Rogério Ceni na madrugada agita torcedores; veja memes

FLAMENGO DEMITIU O ROGÉRIO CENI AS 3 DA MANHÃ... LEMBREI DO GUSTAVO LIMA ACORDANDO A ESPOSA DE MADRUGADA PARA PEDIR O DIVÓRCIO.

Os flamenguistas comemoraram a saída do técnico após várias derrotas do time rubro-negro. Alguns especulam nomes de substitutos e outros tiram sarro pelo fato da demissão ter sido anunciada por volta de 2h40 de hoje.

