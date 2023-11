De virada, Colômbia vence o Brasil por 2 a 1 nas Eliminatórias da Copa

O Brasil perdeu para a Colômbia por 2 a 1 nesta quinta-feira (16), em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em Barranquilla, na Colômbia.

A partida começou com um recorde: o gol mais rápido do Brasil nas Eliminatórias desde setembro de 2016. O feito foi de Gabriel Martinelli, que marcou o gol aos 3 minutos e 9 segundos do primeiro tempo.

Apesar do início empolgante, a seleção brasileira não conseguiu manter o ritmo por muito tempo, deixando a Colômbia dominar o restante da partida. Alisson teve um bom desempenho, impedindo a rede de balançar.

Vini Jr. deixou o campo machucado aos 25 minutos do primeiro tempo, com uma lesão na coxa esquerda, e virou preocupação para o jogo contra a Argentina.

A situação se agravou para o Brasil no segundo tempo. Aos 29 minutos, Luís Diaz marcou o primeiro da Colômbia, seguido de mais um aos 33 minutos. Na arquibancada, marcou a comemoração de seu pai, Luis Manuel Diaz, recém-libertado após um sequestro de 12 dias.

O pai do Luis Diaz, recém-libertado após um sequestro, quase não aguenta de tanta emoção após o segundo gol do filho diante do Brasil pic.twitter.com/NlI2G76qYR — ge (@geglobo) November 17, 2023

Com o resultado, o Brasil caiu para o quinto lugar na tabela das Eliminatórias, com apenas 7 pontos.

Brasil x Argentina ---- O Brasil encara a Argentina na próxima terça-feira, 21, às 21:30 (horário de Brasília), no Maracanã. O jogo será o último do ano para a seleção, que se reúne somente em março do ano que vem após a partida, para amistosos contra a Inglaterra e a Espanha, na Europa.