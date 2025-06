De virada, Bia Haddad vence e avança às quartas do WTA de Bad Homburg

Nesta quarta-feira (25), Bia Haddad venceu de virada a ucraniana Elina Svitolina por 2 sets a 1 (3-6, 6-4 e 7-6) no WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha. Com a vitória, a brasileira — atual número 21 do ranking — avançou à próxima fase, onde enfrentará a italiana Jasmine Paolini, número 4 do mundo.

