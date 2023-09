Cuiabá e América-MG empatam após 1° tempo elétrico e 'golpe' de Avelar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cuiabá e América-MG protagonizaram tempos distintos na Arena Pantanal e empataram por 2 a 2, em jogo disputado nesta sexta-feira (15) e válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Rodriguinho e Felipe Azevedo inauguraram o marcador antes dos 30 minutos e ensaiaram a vitória dos visitantes.

Os donos da casa, no entanto, reagiram: Deyverson, de pênalti, e Wellington Silva, após bobeada da defesa, igualaram o placar antes do intervalo. O destaque da etapa final foi a expulsão de Avelar, que deu um "golpe de karatê" justamente no autor do 4° gol da partida.

Com o resultado, o Cuiabá chega aos 29 pontos e sobe para o 10° lugar. Já o América-MG vai foi aos 17 pontos e segue na vice-lanterna.

COMO FOI O JOGO

O duelo começou fraco e sem muitas jogadas de perigo, mas aos poucos esquentou com lances perigosos.

O América-MG foi mais organizado em campo e dominante, abrindo 2 a 0 em menos de 30 minutos - Rodriguinho e Felipe Azevedo marcaram.

O Cuiabá acordou após estar atrás no placar e conseguiu empatar ainda no 1° tempo, com gols de Deyverson e Wellington Silva.

Na etapa final, os mandantes tentaram levar perigo ao adversário, mas só conseguiram crescer após a expulsão de Danilo Avelar. O zagueiro acertou um chute no rosto de Wellington Silva e chegou a pedir desculpas ao torcedor pela atitude.

Com um homem a menos, o América-MG se fechou e marcou com os dez jogadores atrás da linha da bola para manter o empate na Arena Pantanal.

Na próxima rodada, o Cuiabá terá o Atlético-MG pela frente, fora de casa, no outro sábado (23). Já o América-MG recebe o Red Bull Bragantino já na terça (19). Ambos os duelos são válidos pelo Campeonato Brasileiro.