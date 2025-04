Cruzeiro perde para o Palestino e se complica ainda mais na Sul-Americana

A situação do Cruzeiro na Sul-Americana se complicou ainda mais com a terceira derrota em três jogos. Nesta quinta-feira (24), o time mineiro perdeu por 2 a 1 para o Palestino, no Chile. Benítez abriu o placar, Eduardo empatou para o Cruzeiro, mas um erro de Cássio resultou no gol da vitória chilena, marcado por Arias com desvio em Kaio Jorge.

Com o revés, a Raposa segue na lanterna do Grupo E, sem pontos. O Palestino tem seis, e o Mushuc Runa lidera com nove. Para se classificar, o Cruzeiro precisa vencer os três jogos restantes e torcer por tropeços dos rivais.

O próximo jogo pela Sul-Americana será contra o Mushuc Runa, no dia 7 de maio. Antes, enfrenta o Vasco no domingo pelo Brasileirão.