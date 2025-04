Cruzeiro é derrotado pelo Mushuc Runa na Sul-Americana e fica na lanterna

O Cruzeiro foi derrotado pelo Mushuc Runa por 2 a 1, em mais uma partida pela Sul-Americana, nesta quarta-feira (9). O time equatoriano dominou o jogo, abriu o placar com Orejuella e, após o empate de Gabigol de pênalti, garantiu a vitória com gol de Bentaberry. Foi a primeira viagem internacional do Mushuc Runa ao Brasil.

Com o resultado, o Cruzeiro segue na lanterna do Grupo E, com duas derrotas em dois jogos, enquanto o time equatoriano lidera com seis pontos.

O próximo compromisso do Cruzeiro é contra o São Paulo, pelo Brasileirão, no domingo.