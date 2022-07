Coritiba tenta embalar contra o despero do Juventude

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Coritiba enfrenta o Juventude neste domingo (10), às 11h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paranaense tenta embalar, depois de superar um momento de instabilidade, diante de uma equipe que está afundada na zona de rebaixamento.

O Coritiba vem de vitória sobre o Fortaleza por 2 a 1 em casa. Mas antes disso, uma sequência de quatro derrotas abalou o Coxa. Nos últimos 21 pontos disputados, foram apenas cinco ganhos, o que acabou derrubando a equipe na tabela de classificação. O time alviverde começa a rodada na 12ª colocação, com 18 pontos.

Para essa partida, o técnico Gustavo Morínigo não poderá contar com o volante Val, que cumpre suspensão. No entanto, terá o retorno do centroavante Igor Paixão. O Coritiba deve ter o seguinte time para encarar o Juventude: Rafael William; Matheus Alexandre, Luciano Castán, Henrique e Egídio (Guilherme Biro); Willian Farias, Galarza e Fabrício Daniel; Igor Paixão, Léo Gamalho e Alef Manga.

Do outro lado, o Juventude está amargando uma sequência ruim no Brasileirão. São seis jogos sem vitória, e neste período apenas um ponto foi acrescentado. Após a derrota para o Atlético-MG na rodada passada, o time gaúcho se afundou ainda mais na zona da degola, ocupando a penúltima colocação, com 11 pontos.

O técnico Umberto Louzer fez vários testes no time para encarar o Coritiba. E o Juventude atuará com esta formação em Curitiba: César; Rodrigo Soares, Thalisson, Rafael Forster e Moraes; Yuri Lima, Jadson e Óscar Ruiz; Capixaba (Guilherme Parede), Isidro Pitta (Paulo Henrique) e Ricardo Bueno.

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Horário: 11h (de Brasília) deste domingo (10)

Juiz: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Transmissão: Premiere