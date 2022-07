Yuri Alberto fala em sonho realizado e explica po rque escolheu Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apresentado oficialmente nesta sexta-feira (8), Yuri Alberto deu sua primeira entrevista coletiva como jogador do Corinthians depois do treino aberto organizado pelo clube na Neo Química Arena. Ele falou em sonho realizado e explicou por que escolheu voltar do Zenit para o Alvinegro.

"É um momento muito especial na minha vida. Foi uma recepção de arrepiar, fiquei muito feliz. Foi o primeiro contato com a torcida em campo, muito emocionante. É a primeira vez que sou apresentado dessa forma e me sinto muito honrado, ainda mais em um clube grandioso como o Corinthians, todo o mundo me aplaudindo", comemorou o mais novo reforço corintiano. "Contra o Boca, aqui em casa, pude sentir como é o Corinthians, já estou vivendo o Corinthians e agora espero entregar meu melhor em campo."

Yuri foi anunciado na semana passada e calhou de ganhar uma apresentação de luxo na noite de hoje. Foi saudado por torcedores em meio a um show de luzes e vestiu a camisa de jogo do Corinthians pela primeira vez, o primeiro encontro com a Arena em seu retorno ao futebol brasileiro.

"Quando estávamos lá, conversei com meus familiares e com o pessoal do Zenit. Fizemos este acordo porque este momento que a Rússia está passando não é um bom momento para eu continuar lá. Então pude vir para cá, ficar perto da minha família, da minha filha", explicou Yuri na coletiva. Além da guerra na Ucrânia, também pesou na decisão a volta para casa.

"A visibilidade nos jogos na Rússia não seria tão boa para mim. Aqui no Brasil é bem maior, ainda mais em um clube como o Corinthians. Quero construir uma história gigantesca aqui, fazer muitos gols. Voltar ao Brasil não é dar um passo para trás. Fiquei três meses e meio na Europa, e o futebol não é tão diferente quanto dizem. O futebol brasileiro é grandioso. São poucos os países lá fora que têm os talentos que temos no Brasil", afirma Yuri Alberto.

O atacante já treina normalmente com o elenco corintiano, mas ainda vai precisar ter paciência para estrear. Ele só pode ser inscrito na CBF a partir do dia 18, por isso ainda não pode ser usado nos próximos três jogos. O primeiro deles é contra o Flamengo, às 16 horas (de Brasília) deste domingo (10), pelo Brasileirão; o segundo é a volta das oitavas da Copa do Brasil contra o Santos; e por fim o Ceará, no sábado que vem (16).