Flamengo vende Arão ao Fenerbahce e jogador não enfrenta o Corinthians

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A negociação não foi simples, mas Willian Arão está de saída para o Fenerbahce, da Turquia. O Flamengo alinhou os últimos detalhes e acertou a venda por 3 milhões de reais (cerca de R$ 16 milhões). O camisa 5 se despende dos companheiros no CT neste sábado (9) e segue viagem para Turquia.

O impasse quanto à liberação foi resolvido no início da noite de hoje (08) e o jogador deixa o clube nos próximos dias. O desejo do Flamengo era contar com o jogador no domingo contra o Corinthians, no entanto, o clube carioca cedeu devido à condições melhores de pagamento.

O valor será pago em três parcelas: uma agora, a outra em novembro e a última em outubro de 2023. Arão assinará contrato por três anos e voltará a ser treinado por Jorge Jesus, o principal entusiasta da sua contratação.

O motivo para a correria é o prazo de inscrição na Champions League que se encerra no dia 14. Além disso, o Fenerbahce espera o volante o quanto antes para realizar treinos com a equipe já com foco no jogo contra o Dínamo de Kiev nos dias 20 e 27 de julho.

Willian Arão é um dos jogadores mais antigos do elenco. Apresentado em janeiro de 2016, o volante conquistou uma Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro Campeonatos Carioca.

Peça chave desde que chegou, o camisa 5 se consolidou em 2019 sob o comando de Jesus e viveu o melhor momento com a camisa do Flamengo. Em 2020, sob o comando de Rogério Ceni, Arão foi essencial no título brasileiro, quando atuou improvisado na zaga.

Ao todo, o jogador disputou 377 jogos, marcou 35 gols e conquistou 10 títulos.