Corinthians vence, avança na Libertadores Feminina e pode pegar o Santos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians está nas quartas de final da Libertadores Feminina. O time paulista, apesar de uma atuação sem tanto brilho, venceu o Libertad (PAR) por 3 a 1, nesta quarta-feira (9), pela última rodada da fase de grupos.

Ju Ferreira, Jaqueline e Gabi Zanotti fizeram os gols do Corinthians no jogo. Ramona anotou pelo Libertad, no estádio Arsenio Erico, no Paraguai.

As Brabas terminaram a primeira fase com sete pontos, na liderança do Grupo A. O Boca Juniors, também com sete, mas com saldo de gols menor (3 contra 10), fechou na segunda colocação e garantiu a outra vaga nas quartas.

O jogo das quartas de final está marcado para o próximo sábado (12). O horário ainda vai ser definido pela Conmebol.

O JOGO

O Corinthians foi a campo com: Lelê; Paulinha, Dani Arias, Erika e Yasmim; Ju Ferreira, Yaya e Vic Albuquerque; Gabi Portilho, Jaqueline e Millene. O Libertad teve como titulares: Veiga; Barreto, González, Ulacio e Genes; Benítez, Cortaza e Vázquez; Peña, Larrea e Martínez.

Ju Ferreira colocou o Corinthians na frente aos nove minutos de bola rolando. Em lance de muita insistência do ataque, Vic Albuquerque recebeu na entrada da área e mostrou categoria ao ajeitar de calcanhar. Ju Ferreira soltou o pé de fora da área e viu a finalização morrer no canto esquerdo baixo da goleira Veiga.

O Corinthians empilhou chances de ampliar no primeiro tempo, mas não aproveitou. A equipe brasileira apareceu várias vezes na área adversária e deu trabalho para a defesa do Libertad, porém os erros nas finalizações atrapalharam.

A primeira etapa ainda teve um susto. Vic Albuquerque se chocou cabeça com cabeça com González e ficou caída no gramado. Ela foi atendida pelo departamento médico e deixou o campo imobilizada na maca. A atacante foi substituída por Gabi Zanotti pelo protocolo de concussão e passará por exames.

O Libertad voltou melhor para o segundo tempo e deixou tudo igual. Aos 12 minutos, Ramona foi lançada nas costas de Dani Arias e tocou por cobertura na saída de Lelê para empatar o duelo.

O gol sofrido acordou o Corinthians, que devolveu na mesma moeda. Yayá encontrou Jaqueline nas costas da defesa aos 29 minutos. A atacante teve tranquilidade e só tirou da goleira.

O Corinthians sacramentou a vitória na reta final da partida. Aos 37 minutos, quando o Libertad já se lançava com tudo para o ataque, Carol Nogueira recebeu com espaço pelo lado esquerdo e apenas tocou para Gabi Zanotti, dentro da área, só empurrar para o gol.