Corinthians usa exemplo de Jô e adota cautela com Jemerson e Jonathan Cafú

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Jemerson não vai estrear com a camisa do Corinthians no sábado (14), contra o Atlético-MG, clube que o projetou para o futebol mundial. O defensor, que estava no Monaco (FRA), está vetado para o duelo contra os mineiros.

Jemerson já realizou quatro atividades no campo com os demais companheiros, mas a comissão técnica adota cautela para evitar lesões.

Internamente, o técnico Vagner Mancini e companhia utilizam o caso do atacante Jô como exemplo. O treinador, aliás, já externou que houve precipitação na estreia do camisa 77, que voltou do Japão e foi escalado como titular na reta final do Campeonato Paulista.

O centroavante se mostrou fora de ritmo de jogo em todos as partidas e, por isso, sofreu uma lesão muscular que já o tirou dos últimos seis compromissos do Corinthians.

"A volta do Jô é pensada e equilibrada, diante de um cenário que não é aquele que ele estreou. Eu não estava aqui no Corinthians, mas é importante falar sobre isso. Ele antecipou sua volta e gerou uma série de complicações de ordem física e lesões", disse Mancini.

O técnico agora não quer repetir o erro da comissão de Tiago Nunes, ex-treinador do Corinthians. Jemerson chegou cheio de vontade de estrear contra seu ex-clube, mas o zagueiro não atua desde janeiro.

Jemerson estava encostado no time francês. Ele se considera em boa condição física, mas admite que a falta de ritmo de jogo "pesa" para o seu retorno aos gramados com urgência.

"A minha vontade era jogar sábado, precisa ver com a comissão e respeitar os companheiros. Eles vão ver quando estarei preparado para atuar. Vou ajudar e me dedicar todos os dias para voltar a minha forma ideal. Estou bem fisicamente, mas é diferente quando você chega para jogar. Fisicamente estou bem, mas o que pega é o ritmo de jogo", disse o defensor.

Além de Jô, o time alvinegro perdeu Cazares por um cerca de um mês devido a estiramento muscular na coxa esquerda. O camisa 10 também havia entrando em apenas dois jogos do Atlético-MG em 2020 quando foi contratado pelo Corinthians.

O meia virou titular rapidamente por conta da boa qualidade técnica, mas não aguentou a sequências de jogos no Corinthians e sofreu a lesão.

Mancini prefere adiar a estreia de Jemerson para não correr o risco de perder o defensor que indicou para a defesa alvinegra. Com passagens pela seleção brasileira, o zagueiro chega ao clube com status de titular absoluto para formar a dupla de zaga com Gil.

Outro reforço recém-chegado ao Corinthians, o atacante Jonathan Cafú também pode ter a estreia a adiada. O atleta está sendo avaliado pela comissão técnica. Assim como Jemerson, ele participa de todas as atividades com o elenco, mas não está confirmado para sábado.

Cafú, inclusive, conforme revelou o UOL Esporte, foi bastante utilizado em treinos táticos nos quais Mancini apostou em jogadas de linha de fundo com velocidade e encerradas em cruzamentos na área.

O Corinthians ao menos deve contar com o retorno de Jô para o duelo contra o Atlético-MG. O camisa 77 se recuperou de uma contratura na panturrilha direita. Tudo indica que Mancini deve escalar o veterano e Davó no ataque corintiano.

Vale lembrar que o Corinthians não terá Xavier, suspenso, além de Fábio Santos e Otero, que não podem atuar por conta de acordo com o Atlético-MG, que liberou a dupla sem custos para os paulistas. O meia já não atuaria pois foi convocado para a seleção venezuelana.