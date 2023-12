Corinthians recebe sondagens e tenta antecipar saída de Rafael Ramos

O técnico Mano Menezes e o Cifut (Centro de Inteligência do Futebol) procuram por pelo um lateral-direito no mercado. A ideia é ter uma "sombra" para melhorar o desempenho de Fagner.

Rafael recebeu algumas sondagens, como do Ceará, mas prioriza voltar para a Europa. O time alvinegro não conta com ele para 2024.

