Após Soteldo e Dodi, Grêmio volta atenção para substituto de Suárez

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Após os anúncios de Soteldo e Dodi, o Grêmio volta suas atenções para a contratação de um atacante que ocupe a lacuna deixada pela saída de Luis Suárez.

Renato Gaúcho trabalha com a direção em busca do nome para ocupar o comando de ataque. A posição é considerada prioridade absoluta pelo clube tricolor, que teve Suárez como figura central na temporada 2023.

O preferido é Rogelio Funes Mori, mas o Monterrey (México) faz jogo duro. A primeira proposta gremista foi recusada, como informou o UOL, e a segunda investida deve ser apresentada na próxima semana.

O Grêmio entende que um jogador com vínculo apenas até a metade de 2024 não pode demandar investimento alto. O clube mexicano pede ao menos 3 milhões de dólares (R$ 14,5 milhões na cotação atual) para negociar o atacante.

Outra dificuldade tem sido convencer o próprio atacante, que não se mostrou receptivo à investida gremista. Segundo o presidente do Monterrey, Jose Tato Noriega, o jogador não aceitou abrir negociação com o Tricolor. A manifestação foi ao Canal 6, do México.

OUTROS NOMES EM PAUTA

Enquanto encontra dificuldades para fechar com Funes Mori, o Grêmio já sonda outros jogadores no mercado da bola.

Um dos nomes apresentados para a direção por empresários recentemente foi o do camaronês Vincent Aboubakar, de 31 anos, do Bekiktas (Túrquia). A negociação pode avançar em caso de insucesso com Funes Mori, mas o Grêmio entende que se trata de um acordo complexo e difícil.

Outro nome avaliado é Edinson Cavani, que defende o Boca Juniors. O uruguaio foi oferecido recentemente, mas a possibilidade de chegada não empolgou o comando do clube gaúcho. Segundo o jornal GZH, Gabigol teria sido indicado por Renato Gaúcho.