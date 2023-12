Rei de 500 Milhas, Rubinho agora brilha ao lado dos filhos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos maiores nomes da Fórmula 1 e neste sábado (23) bicampeão da Stock Car, Rubens Barrichello prova, aos 51 anos, que é um piloto completo em uma de suas primeiras paixões: o kart.

BARRICHELLO (E FAMÍLIA) REINAM

Rubinho é o maior campeão das 500 Milhas de Kart: ele faturou a prova em 11 das 27 edições —a primeira delas em 1998. Tony Kanaan aparece na sequência, com duas conquistas a menos.

As duas últimas vitórias do ex-ferrarista, no entanto, tiveram sabor especial: a presença do filho mais velho como integrante da sua equipe.

Em 2017 e em 2022, Dudu Barrichello atuou ao lado do pai —a prova é realizada por um coletivo de pilotos, que se revezam durante as 12 horas de etapa em um kart. A edição deste ano ocorreu na Granja Viana, em Cotia (SP), na última quinta-feira.

Em 1997, quando a gente fez a primeira corrida, era uma época de renascimento para mim. Eu estava no final de vínculo com a Jordan [equipe de Fórmula 1] e no começo de algo que não sabia. Foi neste kartódromo que aprendi a gostar mais de mim. neste sábado (23), é maravilhoso poder dividir isso com meus filhos e sobrinho, além de ver toda essa modernização Rubens Barrichello

Na prova realizada na quinta (21), o outro filho, Fefo, e o sobrinho, Pipe Bartz, dividiram o espaço com o astro ao lado do já experiente bicampeão Dudu, que neste sábado (23) tem 22 anos.

Os quatro correram pela Mahrte 3, que terminou na 2ª posição do evento. António Félix da Costa, Matheus Morgatto, Gabriel Gomez, Enzo Prando e Beto Cavaleiro completaram o time. A Americanet/Car Racing/Techspeed, de Caio Collet, Clement Novalak, Enzo Bortoleto, Felipe Drugovich, Gabriel Bortoleto e Sergio Sette Câmara, ficou com o título.

O CLÃ BARRICHELLO NAS 500 MILHAS

É uma das minhas corridas que mais gosto e espero o ano inteiro, é um baita privilégio compartilhar este momento com eles. Somos um pouco diferentes no estilos: eu sou um pouco mais agressivo; o Dudu é mais 'cabeça' e muito bom de volta a volta, e meu pai é completo. A gente tenta extrair o melhor de cada um Fefo Barrichello, filho de Rubinho e piloto da Fórmula 4

Eu ganhei muita experiência nos últimos anos, não sou mais um moleque novo. Aqui nas 500 Milhas, me sinto até velho ao ver tanta gente mais jovem. É muito bom a gente dividir isso em família. É um orgulho Dudu Barrichello, piloto da Fórmula 4 Brasil

A responsabilidade de entregar e fazer o máximo possível existe, não tem jeito. Aqui, a gente veio para brincar, mas para ganhar ao mesmo tempo Pipe Barrichello, sobrinho de Rubinho

Sou iluminado e tenho dois filhos e um sobrinho que gostam desse mundo da velocidade. A mãe [do Dudu e do Fefo] até brinca e fala: 'poxa, não é possível, achei que esses aí iam para outro canto'. Mas não... Rubens Barrichello

QUEM SÃO OS BARRICHELLOS?

Rubinho (51 anos): um dos mais famosos pilotos da Fórmula 1. Foi vice-campeão mundial em 2002 e 2004. neste sábado (23), corre na Stock Car.

Dudu (22 anos): filho mais velho de Rubinho. Já atuou na Fórmula 4 Norte-Americana e na F2000. neste sábado (23), corre na Stock Car.

Fefo (18 anos): filho mais novo de Rubinho. Corre na Fórmula 4.

Pipe (18 anos): sobrinho de Rubinho. Já atuou na Fórmula 4 brasileira.