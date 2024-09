Corinthians fatura R$ 10 Milhões com transferência de João Costa para o futebol árabe

No Al-Ettifaq, João Costa se juntará a jogadores renomados como Wijnaldum, Moussa Dembélé e Vitinho. O atacante assinou contrato com o clube árabe até junho de 2028.

João, que começou sua carreira nas divisões de base do Palmeiras, foi dispensado devido ao seu desenvolvimento físico. Posteriormente, foi para o Corinthians, onde, apesar de não ter um contrato de formação, a Roma concordou em deixar 20% dos direitos ligados ao Timão ao manifestar interesse no jogador.

A transferência do atacante João Costa da Roma para o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, trouxe um alívio financeiro para o Corinthians. O clube paulista receberá cerca de R$ 10 milhões devido à manutenção de 20% dos direitos econômicos do jogador de 19 anos. O Al-Ettifaq pagou US$ 9 milhões (aproximadamente R$ 50,7 milhões) pela contratação de João, que estava na Roma desde 2021.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.