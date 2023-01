Corinthians encerra tabu e vence São Paulo no Morumbi com dois de Adson

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro Majestoso de 2023 foi melhor para o lado alvinegro. Na noite deste domingo (29), o Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1, no Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Adson fez os dois gols do Corinthians, ambos na etapa inicial. Luciano diminuiu para o São Paulo no segundo tempo.

O São Paulo segue sem vencer um clássico em 2023 -- na semana passada, empatou sem gols com o Palmeiras no Allianz Parque.

Mais do que a vitória em clássico, algo raro na última temporada, o Timão encerrou um tabu de quase seis anos sem ganhar do Tricolor no Morumbi — a última vez havia sido em 16 de abril de 2017.

Apesar da derrota, o Tricolor se manteve na liderança do Grupo B do Paulistão, com oito pontos. Com a vitória, o Timão subiu e assumiu a primeira colocação do Grupo C, com 10 pontos.

Os dois times terão a semana livre para treinos e voltam a campo no próximo domingo (5). Às 16h, o São Paulo enfrenta o Santo André, fora de casa. Às 18h30, o Corinthians recebe o Botafogo-SP na Neo Química Arena.

O primeiro tempo do Majestoso foi bastante movimentado, com chances para ambos os lados. O Corinthians contou com a qualidade individual de três de seus principais jogadores para ir ao intervalo em vantagem. O São Paulo teve escalação mais defensiva do que nas últimas rodadas, mas vacilou na marcação e não aproveitou as oportunidades no ataque.

Além de Adson, o autor dos dois gols, o Corinthians contou com um Róger Guedes inspirado. O camisa 10 infernizou a defesa do São Paulo, sobretudo no lance do segundo gol, quando deixou Orejuela e Alan Franco na saudade.

Do lado do Timão, outros destaques foram Renato Augusto, fundamental no lance do primeiro gol, e Cássio, que fez duas belas defesas já na reta final do primeiro tempo.

A grande mudança de Rogério Ceni na escalação foi deixar Luciano no banco e montar o meio-campo com três volantes. A estratégia não funcionou, e a torcida pediu a entrada do camisa 10 nas arquibancadas do Morumbi.

O Tricolor sofreu especialmente pelas laterais, com atuações irregulares de Orejuela e Welington, que não conseguiram parar Róger Guedes e Adson, respectivamente.

No segundo tempo, o São Paulo teve de correr atrás do prejuízo, enquanto o Corinthians adotou a estratégia de administrar o resultado construído na etapa inicial. Foi praticamente um ataque contra defesa, com muita emoção no fim, após o Tricolor diminuir a vantagem do Timão.

Ceni promoveu duas mudanças no São Paulo no intervalo: Caio Paulista e Luciano nos lugares de Orejuela e Pablo Maia. Substituto de Fausto Vera, ainda fora por lesão, Roni correspondeu e foi sólido na marcação até ser substituído.

A mudança de Ceni fez efeito: Luciano, com o faro artilheiro, relembrou os tempos de centroavante e colocou emoção no jogo.

O Corinthians só se defendeu e abdicou de jogar na etapa final.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 x 2 CORINTHIANS

Competição: Campeonato Paulista, 5ª rodada

Data e horário: 29 de janeiro de 2023 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Público: 54.970

Renda: R$ 2.779.438,00

Arbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Paulo Ziolli

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Cartões amarelos: Luciano e Welington (SPFC); Roni, Cássio e Romero (COR)

Gols: Adson (COR), aos 17 e aos 33 minutos do primeiro tempo, e Luciano (SPFC), aos 32 minutos do segundo tempo.

SÃO PAULO

Rafael; Orejuela (Caio Paulista), Alan Franco, Arboleda e Welington; Méndez (Luan), Rodrigo Nestor (Talles) e Pablo Maia (Luciano); Wellington Rato (Pedrinho), David e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Roni (Giuliano), Du Queiroz, Renato Augusto (Bruno Méndez) e Adson (Romero); Yuri Alberto (Paulinho) e Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro.