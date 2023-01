Botafogo vence e derruba invencibilidade do Fluminense pelo Carioca

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Botafogo leva a melhor e crava primeira derrota para o Fluminense na temporada por 1 a 0, em jogo realizado na tarde deste domingo (29) no Maracanã. Após primeiro tempo morno, o clássico carioca melhorou na volta do intervalo e viu o Tricolor perder um pênalti e o Bota aproveitar chance com Victor Sá fazendo o gol da partida, em grande partida de Lucas Perri.

Foi a primeira derrota do Tricolor na temporada, que vinha de três vitórias e um empate.

Com o resultado do confronto, o Botafogo chega aos 9 pontos e encosta no rival, ocupando a terceira colocação no Estadual. O Fluminense fica com 10 pontos, um a menos que o líder Flamengo.

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (2), quando visita o Volta Redonda, pela sexta rodada do Carioca. Antes, na quarta-feira (1º), o Botafogo encara o Nova Iguaçu em casa, também pelo Estadual.

Apesar do Fluminense ter mais a bola no início da partida, a equipe não chegou a ameaçar a meta de Lucas Perri. Foi o Botafogo, em falta alçando a bola na área, que tirou tinta da trave em cabeçada de Gabriel Pires, assustando os donos da casa, ainda antes dos dez minutos.

Mesmo sem obrigar Lucas Perri a fazer grandes defesas, o Tricolor segurou a bola e deu poucas chances ao Botafogo. O toque típico do time de Diniz buscava envolver o adversário, mas não conseguiu furar a defesa armada pelo Fogo.

Sem definir, o Flu viu o Alvinegro passar a ter mais a bola e chegar na área de Fábio, mas sem inspiração. Nos minutos finais, ambos os times tiveram chance de finalização sem eficiência, deixando o zero no placar na ida para os vestiários.

Com apenas três minutos, Ganso encontra um espaço na área para enfiar a bola para Keno e deixar o atacante livre para marcar, antes Adryelson puxa o camisa 25 e faz o pênalti. Na batida, Calegari chuta no canto esquerdo e Perri faz a defesa.

A defesa de Perri deu nova vida ao time Alvinegro, que assustou o adversário com ótima jogada de Piazon e finalização de Tiquinho indo para fora e, em seguida, chegando ao gol com lançamento para Victor Sá mostrar boa velocidade e finalização na hora certa.

Tentando achar o domínio do meio campo que teve ainda no primeiro tempo, o time buscou alternativas com Keno entrando em campo. Mas, quem levou perigo de novo foi o Botafogo, que ficou perto do segundo depois de erro de saída de bola de Ganso.

Destaque do Botafogo, o goleiro fez boa defesa em mais uma chance do Flu em bola parada. Dessa vez, em cobrança de falta, Ganso cobrou com perigo, mas parou em Perri. O Flu não parou de tentar e ameaçou a área do Alvinegro.

Com o Tricolor pressionando pelo empate, o Botafogo explorou o contra-ataque e só não ampliou porque Fábio cresceu diante de Carlos Alberto.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 x 1 BOTAFOGO

Competição: 5ª rodada do Campeonato Carioca.

Local: estádio Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

Data e horário: 29 de janeiro de 2023, às 18h00 (de Brasília).

Árbitro: Bruno Mota Correia.

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Raphael Carlos de Almeida.

Cartão Amarelo: Marçal, Gabriel Pires, Rafael, Tchê Tchê e Lucas Piazon (Botafogo). PH Ganso, André e Diniz (Fluminense).

Cartão Vermelho: Fernando Diniz e David Braz (Fluminense).

Gols: Victor Sá (Botafogo), aos 15 do segundo tempo.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel (Lima), Calegari (Guga); André, Martinelli, Yago Felipe (Keno), Ganso, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

BOTAFOGO

Lucas Perri, Rafael (Daniel Borges), Adryelson, Victor Cuesta, Marçal; Tchê Tchê (Danilo Barbosa), Patrick de Paula (Marlon Freitas), Gabriel Pires; Victor Sá (Carlos Alberto), Lucas Piazon e Tiquinho Soares (Matheus Nascimento). Técnico: Luís Castro.