Corinthians confirma Yuri Alberto por empréstimo até junho de 2023

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Yuri Alberto foi anunciado oficialmente pelo Corinthians na tarde desta quarta-feira (29). Ele chega por empréstimo junto ao Zenit (Rússia), com contrato até junho de 2023, em negócio que envolve a ida de Ivan e Gustavo Mantuan ao clube russo.

O Corinthians foi o último a confirmar o negócio. O Zenit já havia anunciado a transferência pela manhã, horas antes de o próprio Yuri Alberto se despedir do clube russo em publicação nas redes sociais. O atacante esteve nesta terça-feira (28) na Neo Química Arena, onde acompanhou de perto o jogo entre seus novos companheiros e o Boca Juniors, pela Copa Libertadores. O time alvinegro até brincou com a demora nas redes sociais. "Quem será que é, hein?", publicou o perfil oficial minutos antes do anúncio.

A chegada do atacante ao Corinthians implica em duas saídas. O goleiro Ivan e o atacante Gustavo Mantuan foram emprestados ao Zenit por um ano, com opção de compra em junho de 2023 por valor fixado. O goleiro era o reserva imediato de Cássio e fez três jogos neste ano, enquanto Mantuan virou titular com o técnico Vítor Pereira e participou de 22 das últimas 23 partidas do time —a última nesta terça-feira, no empate sem gols contra o Boca.

Aos 21 anos, Yuri Alberto volta ao futebol brasileiro após apenas cinco meses na Rússia. O negócio foi viabilizado pelo Corinthians após a Fifa ampliar por mais um ano as exceções contratuais a jogadores e técnicos de clubes russos e ucranianos, que podem romper seus vínculos de forma unilateral por causa dos desdobramentos da guerra na Ucrânia. O atacante custou 25 milhões de euros ao Zenit no começo do ano.

Yuri Alberto subiu ao time principal do Santos em 2018, mas no ano seguinte perdeu espaço sob o comando de Jorge Sampaoli. Ele negou as propostas de renovação de contrato, saiu de forma conturbada na metade de 2020 e assinou com o Internacional. Ele fez 12 gols no Campeonato Brasileiro do ano passado, foi para o Zenit em janeiro e fez seis gols em 15 partidas na Rússia.

O centroavante será apresentado oficialmente pelo clube alvinegro na próxima quinta-feira (7).