Corinthians busca sair da fila e Palmeiras sonha com nova virada por inédito tetra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Onze dias após o primeiro confronto da final do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras vão duelar novamente nesta quinta-feira (27), às 21h35, na Neo Química Arena, em Itaquera, para definir o campeão da edição 2025 do estadual.

Diante de sua torcida, a equipe alvinegra estará em vantagem. Na ida, venceu por 1 a 0, com o gol anotado por Yuri Alberto. O resultado permite aos donos da casa jogarem por um empate para ficar com o troféu.

O time alviverde precisa, ao menos, devolver a derrota pela diferença mínima para provocar os pênaltis. No caso de uma vitória por dois gols ou mais, conquistará um inédito tetracampeonato.

Na era profissional, nenhum clube do estado conseguiu quatro conquistas consecutivas. Para se tornar o primeiro, o Palmeiras vai precisar repetir o esforço que fez para vencer as edições de 2022, 2023 e 2024, quando superou, respectivamente, São Paulo, Água Santa e Santos nas decisões. Em todas as ocasiões, o time de Abel Ferreira perdeu o jogo de ida e precisou reverter o placar na volta.

Há, no entanto, uma diferença importante neste ano. Será a primeira vez que a formação alviverde não vai definir o confronto em casa. Dono da melhor campanha geral do campeonato, o Corinthians carregou essa vantagem até a decisão.

Após uma campanha irregular na primeira fase, o Palmeiras quase ficou fora do mata-mata. Só conseguiu selar sua classificação na última rodada. Na fase decisiva, embalou e superou São Bernardo e São Paulo.

Antes da final, o clube do Parque São Jorge eliminou Mirassol e Santos, respectivamente, nas quartas e na semifinal até encontrar seu maior rival na decisão.

Além da possibilidade de adicionar o 31º troféu paulista a sua galeria, o Corinthians luta por uma espécie de revanche. Há cinco anos, o clube teve a chance de se tornar o primeiro tetracampeão do estado, mas acabou impedido justamente pelo Palmeiras, vencedor da edição de 2020.

Não seria a primeira vez que os alvinegros teriam esse gostinho. Em 2013, a formação corintiana impediu o Santos, então liderado por Neymar, de alcançar o feito. Ainda embalado pelas conquistas do Mundial e da Libertadores no ano anterior, o Corinthians freou a séria santistas iniciado com o troféu de 2010.

Desta vez, mais do que estragar uma marca expressiva de um rival, o clube do Parque São Jorge sabe que a conquista significa sair de um incômodo jejum. Na década de 2020, a equipe ainda não venceu nenhum torneio. Seu último título foi justamente o Paulista, em 2019, que encerrou uma das décadas mais felizes para os corintianos.

A lista de glórias teve a Libertadores (2012), o Mundial de Clubes (2012), três Brasileiros (2011, 2015 e 2017), quatro estaduais (2013, 2017, 2018 e 2019) e a Recopa Sul-Americana (2013).

Depois disso, o mais perto que o clube chegou de uma conquista foi em 2022, quando foi finalista da Copa do Brasil, mas perdeu a decisão para o Flamengo, nos pênaltis.

Além disso, também viveu tempos difíceis, flertando com o rebaixamento no Brasileiro nas temporadas de 2023 e 2024.

O Palmeiras, por sua vez, vive uma década com mais alegrias para seu torcedor. Desde 2020, venceu duas vezes o Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), duas vezes a Libertadores (2020 e 2021), uma vez a Copa do Brasil (2020), uma vez a Recopa (2022) e a Supercopa Rei (2023), além quatro vezes o Paulista (2020, 2022, 2023 e 2024).

Corinthians x Palmeiras (1 x 0)

Campeonato Paulista, final, jogo de volta

Onde: Neo Química Arena, em Itaquera

Quando: Quinta-feira (27), às 21h35

Arbitragem: Matheus Delgado Candançan

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martinez, Carrillo e Garro; Memphis e Yuri Alberto

T.: Ramón Díaz

Palmeiras

Weverton; Mayke, Murilo, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque

T.: Abel Ferreira