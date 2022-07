Corinthians bate Atlético-MG com virada relâmpago e assume vice-liderança do Brasileiro

SÃO PAULO/SP - O Corinthians venceu o Atlético-MG, de virada, por 2 a 1 no Mineirão neste domingo (24), em duelo direto pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro e válido pela 19ª rodada.

O time mineiro vencia a partida até os 34 minutos do segundo tempo, com golaço de Keno marcado ainda na etapa inicial. Porém, em um intervalo de seis minutos, Fábio Santos virou para o Corinthians —o gol do empate foi marcado de cabeça e o segundo veio em cobrança de pênalti.

Com o resultado, o Corinthians assumiu a vice-liderança do Brasileiro, agora com 35 pontos, a quatro do Palmeiras. O Atlético, por outro lado, é o quarto, ainda com 32.

O Atlético voltará a campo no próximo domingo (30), contra o Internacional, às 16h, no Beira-Rio, pela abertura do returno. Já o Corinthians jogará na quarta (28), mas pela Copa do Brasil, em jogo de ida das quartas de final, contra o Atlético-GO, fora de casa.

Ficha técnica

ATLÉTICO-MG

Everson, Mariano, Igor Rabello, Alonso e Arana; Allan, Jair (Otávio), Zaracho (Vargas), e Nacho (Pavón); Keno (Pedrinho) e Hulk. Técnico: Lucas Gonçalves

CORINTHIANS

Carlos Miguel; Fagner, Bruno Mendéz e Fábio Santos (Lucas Piton); Du Queiroz Maycon (Roni) e Giuliano (Cantillo); Willian (Roger Guedes), Yuri Alberto (Gustavo Mosquito) e Adson (Giovani). Técnico: Vítor Pereira

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (Fifa-SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Daniel Nobres Bins (RS)

Cartões amarelos: Junior Alonso e Nacho Fernandez (CAM); Yuri Alberto (COR)

Gols: Keno (CAM), aos 9’/1ºT; Fábio Santos (COR), aos 34’ e aos 41’/2ºT (COR)