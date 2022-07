Santos empata com o Fortaleza fora de casa na estreia de Lisca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos criou as principais chances, mas só empatou em 0 a 0 com o Fortaleza neste domingo (24), no Castelão, em jogo válido pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A partida marcou a estreia do técnico Lisca no clube alvinegro.

O time santista teve menos posse de bola e finalizações, mas esteve mais perto do gol. Artilheiro do Santos na temporada, Marcos Leonardo teve quatro oportunidades no segundo tempo, mas não aproveitou.

Com o empate, o Santos continua no nono lugar, agora com 26 pontos, enquanto o Fortaleza de Juan Vojvoda ainda amarga a lanterna do campeonato, com 15. O time cearense foi muito vaiado pelo seu torcedor ao final da partida.

O Santos agora terá uma desejada semana livre de treinamentos, antes de enfrentar o Fluminense no dia 1º de agosto, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Brasileiro. O Fortaleza receberá o mesmo time carioca na quinta (28), mas pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

FORTALEZA

Marcelo Boeck, Brítez, Benevenuto, Titi; Lucas Crispim (Robson), Matheus Jussa (Lucas Sasha) Ronald, Romarinho (Fabricio Baiano) e Juninho Capixaba; Moisés (Depietri) e Romero (Thiago Galhardo). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

SANTOS

João Paulo, Madson, Eduardo Bauermann, Alex e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández (Vinicius Balieiro), Camacho e Bruno Oliveira (Lucas Barbosa); Léo Baptistão ( ngelo), Lucas Braga e Marcos Leonardo (Bryan Angulo). Técnico: Lisca

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Cartões amarelos: Marcelo Benevenuto, Juninho Capixaba, Thiago Galhardo e Lucas Crispim (FOR); Marcos Leonardo, Rodrigo Fernández, ngelo e Eduardo Bauermann (SAN)